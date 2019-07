Netflix perde seriado “Friends” para novo rival

São Paulo – O mercado de transmissão via internet está cada vez mais aquecido. E a nova culpada por isso é a WarnerMedia. A empresa que surgiu de uma parceria entre a Warner e o conglomerado de telecomunicações AT&T deve lançar sua própria plataforma de conteúdo digital no ano que vem. Pior para a Netflix, que se vê uma rival ameaçar seu reinado e, de quebra, ainda perde o direito de uma de suas principais atrações, a comédia Friends.

Previsto para ser lançado em março do ano que vem nos Estados Unidos – e sem previsão para desembarcar por aqui –, o HBO Max trará cerca de 10 mil horas de conteúdo transmitido pela internet, incluindo seriados como Riverdale e Batwoman, além de clássicos como The Fresh Prince of Bel-Air, estrelado por Will Smith, e todos os 236 episódios da sitcom nova-iorquina Friends, que deixará o catálogo da Netflix.

A informação foi confirmada pela Netflix em um comentário na conta oficial da companhia no Twitter. Na mensagem, o perfil afirma que o seriado deixara de ser transmitido pela plataforma no começo de 2020, nos Estados Unidos. Ainda não há maiores informações sobre a presença da atração no catálogo brasileiro.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner’s streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕

— Netflix US (@netflix) 9 de julho de 2019