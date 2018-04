Netflix lança modo “Stories” em aplicativo

O formato de ‘Stories’, originalmente do Snapchat, é muito usado em plataformas como Instagram e Facebook. A Netflix lançou esse formato para desktop no ano passado e agora o lançamento é para smartphones. As prévias duram em média 30 segundos e mostrarão trailers de conteúdos recomendados para o usuário.

Feito para ser assistido na vertical, não será necessário virar o celular para vê-los. De acordo com o interesse do assinante, é possível clicar em um ícone para adicionar a série ou filme à lista de itens salvos.

O recurso imita o do Instagram Stories, com a possibilidade de deslizar, pular ou descartar algum vídeo que não atraia. Os previews ficam acessíveis como círculos na parte superior da tela. Segundo a Netflix, o objetivo é que as prévias “ajudem nossos membros a passarem menos tempo revirando o catálogo e a descobrir programas novos mais rapidamente”.

A atualização está disponível para iOS e em breve será lançada para Android. Nos Estados Unidos a ferramenta já está sendo utilizada, mas na Europa ainda não. Embora a Netflix tenha anunciado globalmente a novidade, ainda levará um tempo para chegar em algumas regiões.