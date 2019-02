Netflix ganha suporte oficial para Ubuntu

Três anos depois de iniciar a oferta de seu serviço de streaming de filmes e séries no Brasil, a Netflix ganhou suporte para computadores com sistema Ubuntu, uma popular distribuição do Linux. O anúncio foi feito pela Canonical em seu site oficial.

Antes, os internautas que usavam o sistema precisavam utilizar algum tipo de “truque” por meio do terminal para assistir aos conteúdos da Netflix. Agora, é possível utilizar o Google Chrome 37 para fazer isso sem segredos. Entretanto, é preciso que seu computador tenha as versões 12.04 LTS, 14.04 LTS ou mais recente do Ubuntu.

A Netflix iniciou sua expansão internacional em 2010, no Canadá, o primeiro país além dos Estados Undios receber a oferta do serviço de streaming de filmes e séries. Desde então, a empresa cresceu e atualmente conta com mais de 50 milhões de assinantes mundialmente. No Brasil, a empresa lançou o serviço oficialmente no segundo semestre de 2011.

Segundo estudo da consultoria Global Web Index, divulgado no final de abril, 22% dos internautas de todo o mundo, com idades entre 16 e 64 anos, se inscreveram em um serviço de streaming como a Netflix. Já no Brasil, esse número chega a 32%.

Cinco novidades do Windows 10 que já existiam no Linux

Clique para abrir o link no navegador