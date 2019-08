Netflix ganha novo recurso para evitar que você cancele sua assinatura

São Paulo – A Netflix ganha nesta semana um novo recurso nos seus aplicativos para TVs: uma área que mostra os próximos lancamentos.

Os aplicativos da empresa já tinham a seção chamada “Em breve” nos smartphones, mas agora a função chega aos apps para televisões em nível global.

A novidade é parte da estratégia da empresa de manter seus assinantes informados sobre os próximos lançamentos. Desse modo, é possível estar ciente sobre a chegada de novas temporadas de seriados que você acompanha ou sobre filmes que você deseja assistir.

Quem estiver considerando o cancelamento da assinatura pode até repensar a atitude ao saber que poderá assistir a filmes e séries de seu interesse se mantiver o pagamento da mensalidade.

No último trimestre, a Netflix reportou a perda de assinantes pela primeira vez nos Estados Unidos desde 2011.

A guerra dos serviços de transmissão de filmes e séries via Internet esquentou nos últimos meses. Disney e Apple estão para entrar nesse mercado e a última temporada do seriado americano Game of Thrones atraiu assinantes para o app HBO Go.

A Netflix teve séries da Marvel canceladas e a permanência de conteúdos da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars ainda é uma incerteza diante do lançamento do concorrente Disney+, em novembro deste ano. Pioneira, a Netflix agora busca não só reter seus usuários, mas continuar a crescer em nível global.