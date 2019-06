“Netflix de jogos”, Google Stadia chega em novembro com preço alto

São Paulo – O Google Stadia será o serviço de transmissão online de jogos do Google. Anunciado em março, ele funcionará no próprio navegador da companhia, o Chrome. Não será necessário ter um console específico, tudo funcionará no computador. Na última quinta-feira (6), a empresa, enfim, anunciou que a plataforma virtual será lançada em novembro em mais de 14 países, como Estados Unidos e Canadá.

Com o novo serviço, o usuário poderá interagir com os outros jogadores, assistir clipes de jogos e também jogar. Também será possível iniciar uma partida de um determinado jogo a partir do momento exato do clipe que outro usuário pausou. Isso significa que será possível jogar diretamente com produtores de conteúdo, chamados de streamers, já que uma das bases do Stadia será a plataforma de vídeos YouTube.

O Google informou que, inicialmente, não será um serviço de assinatura mensal – essa opção, que custa 10 dólares, só disponibiliza o jogo Destiny 2 -. A ideia é que os usuários comprem jogos pelo mesmo preço de aluguel em plataformas como Steam, PlayStation Network e Xbox Live. O preço do Stadia, em euros, varia de 119 até 169 (520 e 740 reais, em conversão direta), dependendo do país. Por exemplo, será mais caro na América do Norte do que na Europa.

Jack Buser, o diretor de jogos do Google, disse ao site de tecnologia americano The Verge que o serviço também deve contar, no futuro, com jogos exclusivos e cruzamento de jogos entre plataformas, o que significa que o usuário poderá jogar games de outros consoles que já tenham adquirido.

Veja, abaixo, um vídeo do anúncio feito pelo Google do novo serviço. A reportagem continua na sequência.

Games e concorrência

Alguns dos jogos já confirmados para o Stadia são: Final Fantasy XV, Destiny 2, Shadow of the Tomb Raider e Mortal Kombat 11. Mais títulos serão anunciados na E3, feira de jogos eletrônicos que acontece semana que vem em Los Angeles.

No mercado de games no universo virtual, o Google não está sozinha. A Microsoft está divulgando o streaming de jogos xCloud, e a Sony informou que o PlayStation 5 terá cruzamento entre plataformas.

Ainda não há previsão para quando o Google Stadia chegará ao Brasil.