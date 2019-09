Nem o Google sabe quando faz aniversário

São Paulo – No dia 4 de setembro de 1998, o Google estava sendo oficialmente fundado pelos executivos Larry Page e Sergey Brin. No entanto, a primeira alteração no seu logotipo – chamada de doodle – por razões comemorativas tenha sido postada em 30 de agosto do mesmo ano.

Atualmente, o Google passou a celebrar seu aniversário no dia 27 de setembro, em referência ao primeiro doodle de aniversário utilizado pela companhia, em 2002, para comemorar seu quarto ano após a fundação. Confira, abaixo, o primeiro logotipo comemorativo da companhia:

No dia do aniversário de 15 anos da empresa, Ryan Germick, líder da equipe que projeta os doodles, postou no blog do Google que não tinha certeza quando era o aniversário da companhia. A celebração já foi realizada em quatro diferentes datas, segundo Germick.

Em 2004, os seis anos do Google foram comemorados no dia 7 de setembro e em 2003, a comemoração ocorreu no dia 8 de setembro.

Foi só em 2006 que a multinacional decidiu firmar as comemorações apenas no dia 27 de setembro, de forma que os últimos doze aniversários ocorreram nesta data. Confira, abaixo, o último doodle de aniversário da companhia, em 2018: