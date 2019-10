Nasa vai iniciar testes de seu avião totalmente elétrico

São Paulo – O próximo projeto da Nasa que vai entrar em fase de testes não se trata de um foguete ou de uma cápsula espacial. Em um futuro próximo, que não foi revelado com exatidão, a agência americana espera iniciar as avaliações do avião elétrico X-57 Maxwell.

Ainda em fase experimental, o modelo é usado pela Nasa para testar diferentes tecnologias que são desenvolvidas para outros produtos. Os primeiros testes da aeronave vão acontecer no solo. Caso os resultados sejam positivos, novas medições, dessa vez no ar, serão realizadas.

Diferentemente de fabricantes comerciais, a agência não espera colocar o modelo no mercado. Os testes no X-57 têm o objetivo de avaliar novas tecnologias de propulsão, abafamento de ruído e modelos de design que poderão ser utilizados em futuras aeronaves.

A boa notícia para o setor é que os resultados destes e de outros testes realizados pela agência espacial serão compartilhados com a indústria em geral.