Nasa revelará o nome do novo veículo explorador enviado a Marte

São Paulo — Poucos planetas do sistema Solar despertam tanto fascínio quanto Marte. Vizinho da Terra, ele tem uma formação rochosa parecida com a do nosso planeta e é possível que, um dia, tenha tido água abundante e vida, como aqui. Por isso, cada missão enviada a Marte é acompanhada com imensa curiosidade. E a próxima delas está prestes a ser enviada para lá.

A missão por enquanto é conhecida como Marte 2020 (ou Mars 2020, em inglês) e será equipada com um novo veículo de exploração que irá percorrer o planeta, coletando amostras do solo e da atmosfera para o estudo dos cientistas. O nome do novo veículo espacial será revelado pela Nasa nesta quinta-feira, às 15h30, no horário de Brasília, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais e televisão.

A missão espacial, que está prevista para ser lançada no meio do ano, tem como objetivo expandir o conhecimento sobre Marte. O novo veículo de exploração estudará a astrobiologia, a história e a geografia do planeta vermelho. Ele tem 3 metros de comprimento, 2,2 metros de altura, 2,7 metros de largura e pesa 1.050 quilos. A previsão de chegada a Marte é em fevereiro de 2021, e o veículo passará dois anos explorando o planeta.

A escolha do nome acontece por meio de um concurso que foi aberto a estudantes dos ensino fundamental e médio dos Estados Unidos. Os participantes deveriam entregar um trabalho que justificava o nome escolhido por eles.

A competição recolheu mais de 28.000 sugestões que foram julgados por cerca de 4.700 avaliadores – entre educadores, profissionais da área espacial e entusiastas sobre o espaço. A equipe da Nasa selecionou nove finalistas e submeteu os nomes a uma enquete pública na internet.

O veículo explorador será o quinto equipamento desse tipo enviado para o planeta vermelho pela Nasa desde que esse tipo de missão foi iniciada no fim dos anos 90. O mais recente deles é o robô Curiosity, que pousou em Marte em agosto de 2012 e continua em operação no planeta. Antes dele, a Nasa enviou os robôs Opportunity (que passou mais 15 anos explorando o planeta), Spirit e Sojouner (também conhecido como Pathfinder).

As missões enviadas pela Nasa fizeram uma série de descobertas ao longo de mais de 20 anos. Os robôs encontram evidências de que partes de Marte já foram cobertas de água no passado e também descobriram traços de carbono orgânico nas rochas do planeta, indicando que ele um dia foi capaz de sustentar a vida. Caso a nova missão Marte 2020 tenha sucesso, ela deve analisar e comparar o solo de Marte para buscar mais evidências de que o planeta foi habitável.

O novo veículo surge em meio a discussões sobre o orçamento da Nasa, que pediu ao governo dos Estados Unidos — e conseguiu — um aumento de 12% para 2021. Na proposta de orçamento enviada pelo presidente americano Donald Trump ao Congresso, a instituição terá 25,2 bilhões de dólares em 2021.

O orçamento inclui mais de 500 milhões de dólares somente para exploração de Marte. Trump, em uma retórica similar à da Guerra Fria e sedento por mostrar o poderio militar e científico americano, tem o desejo de que os EUA façam uma nova viagem à Lua até 2024.