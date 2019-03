Não consegue ler livros inteiros? Este app tem resumos de 15 minutos

São Paulo – Se você não consegue ler tantos livros quanto Bill Gates, fundador da Microsoft e também conhecido por suas recomendações anuais de leitura, você não está sozinho. O brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano, de acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Pró-Livro, em 2016. Com isso, os resumos, que já eram populares em blogs, ganham espaço em aplicativos. O mais novo deles é o Esens, disponível para Android e iPhone, que chega ao mercado nesta semana.

Mediante pagamento de assinatura com preços que vão de 30 reais (mensal) a 800 reais (vitalício), o usuário tem acesso ao acervo de resumos por áudio ou texto com duração de 15 minutos. Nesta lançamento, a companhia chega com 50 títulos, entre eles “Estratégia do Oceano Azul” (W. Chan Kim – editora Harvard Business Review) e “Homo Deus” (Yuval Harari – Companhia das Letras).

Os conteúdos originais, com base nas obras, são criados por uma equipe especializada em comunicação, linguística e tradutores. A meta da Esens é chegar ao marco de 800 livros resumidos até o fim de 2019. O alvo do aplicativo são os livros de não-ficção, abrangendo temas como negócios, finanças, economia, liderança e marketing até auto ajuda, história, cultura, ciência e psicologia.

Em entrevista a EXAME, Elizaveta Uvarova, CEO e idealizadora do aplicativo, conta que o objetivo da Esens é democratizar o acesso à leitura e levar o conteúdo dos livros até mesmo para quem, hoje, não tem o hábito de ler.

A Esens chega em um mercado já existente de resumos de obras literárias no Brasil – e que tem desagradado autores cujas obras estão resumidas em apps, em razão do não pagamento de direitos autorais, uma vez que os conteúdos dos resumos são, também, autorais. Um dos rivais mais populares é o 12minutos, que funciona de forma parecida. Além dele, há ainda o Ubook, um aplicativo de audiolivros completos que também conta com resumos de títulos.