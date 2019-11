Multilaser lança smartphone e 1ª loja física em São Paulo

São Paulo – A brasileira Multilaser lança, nesta semana, sua primeira loja física em São Paulo, localizada no piso térreo do Shopping Pátio Paulista. Na ocasião, a empresa também lançou o smartphone chamado Multilaser H, que tem tela de 6,3 polegadas com resolução Full HD (1080p), câmera traseira tripla e processador Snapdragon 710, o mesmo usado pela Motorola no celular com tela flexível Razr.

A nova loja venderá cerca de 400 produtos, dentre os mais de 3 mil do portfólio da companhia brasileira. Alguns exemplos são celulares, notebooks, tablets, patinetes, alto-falantes com Bluetooth e acessórios para computadores. A Multilaser não tem plano de criar franquias de suas lojas pelo país, mas irá testar, em breve, lojas dentro de redes de varejo parceiras.

Segundo Alexandre Ostrowiecki, presidente da Multilaser, a proposta da loja é mostrar aos consumidores e parceiros os produtos da marca.

Em entrevista para a Revista EXAME no começo de novembro, Ostrowiecki afirmou que a companhia busca oferecer um bom equilíbrio entre custo e benefício para o consumidor brasileiro em razão do poder aquisitivo oito vezes menor em relação ao consumidor norte-americano. Todos os smartphones da marca, com preços entre 400 e 1.399 reais, são montados no Brasil, assim como sua linha de tablets para o público infantil.

Multilaser H

Com sistema operacional Android 9.0 Pie, o smartphone Multilaser H é, atualmente, o mais sofisticado da companhia. Com preço sugerido de 1.399 reais, o aparelho combina valor de celular intermediário com características de produtos avançados, como tela grande, bateria de 4.000 mAh, memória de 128 GB, RAM de 6GB e câmera tripla (16 MP + 5 MP + 8 MP) que permite o desfoque de fundo em retratos, como fazem smartphones da Apple e da Samsung.

Multilaser H: celular vem com sistema operacional Android Pie e tela de 6,3 polegadas Multilaser H: celular vem com sistema operacional Android Pie e tela de 6,3 polegadas

Posicionado em uma faixa de preço competitiva, o Multilaser H rivaliza com produtos como o Motorola One Vision, o Moto G8 Plus, Galaxy A50 e o Asus Zenfone Max Plus M2.

Multilaser: smartphone tem câmera traseira tripla Multilaser: smartphone tem câmera traseira tripla

O smartphone será vendido apenas nas redes de varejo online, na loja física da Multilaser e também em seu site oficial.