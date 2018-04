Mudança no WhatsApp facilita a vida de quem recebe áudios

São Paulo — A atualização mais recente do WhatsApp para iPhone ganhou uma novidade prática: não é mais preciso ficar com o app aberto para que o usuário ouça uma mensagem de áudio.

Agora, portanto, será possível travar a tela do aparelho ou então usar outro aplicativo enquanto o áudio continua tocando. É claro que a segunda tarefa não pode envolver sons, nesse caso a mensagem será interrompida. Em outros termos, não será possível ouvir música ou assistir a um vídeo e continuar ouvindo a mensagem.

O app tem refinado a experiência de usuários que recebem e enviam muitas mensagens em áudio. Vale lembrar que, há pouco tempo, a versão para iPhone ganhou também um maneira de continuar gravando uma mensagem sem a necessidade de segurar o botão virtual.

Outra mudança mais tímida é que agora é possível acessar os Stories publicados no app por meio do widget que pode ser usado na tela de “Visualização para Hoje”.

Para ter acesso a esses recursos, tenha a última versão do WhatsApp instalado em seu iPhone.

Futuro

Se esses recursos já estão disponíveis, outros devem chegar em breve, de acordo com o WABetaInfo, fonte que busca por recursos que devem aparecer em versões futuras do app.

Entre as novidades que o site adianta estão um modo noturno (com cores escuras em vez das usadas tradicionalmente), suporte para uso do TouchID (leitor de impressões digitais) para segurança no app e suporte para até 4.096 usuários em cada grupo.

Essas novidades, porém, ainda não estão disponíveis para os usuários.