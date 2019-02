O MSI Primo 81 Snow White é um aparelho de que apresenta bom desempenho e certamente satisfaz no quesito custo-benefício para quem quer um tablet, mas está sempre contando as moedas no bolso. A tela HD capacitiva de 7,85 polegadas tem boa qualidade e responde bem ao toque. O aparelho é recomendado para a navegação na web, leitura (devido ao display em formato 4:3) e até mesmo para jogos casuais.

O sistema Android 4.2.2 roda com fluidez graças ao processador Cortex A7 quad core com veolicdade máxima de 1Ghz, aliado ao 1GB de RAM.O sistema, contudo, não é puro, há algumas alterações da fabricante e ele vem com diversos aplicativos pré-instalados. Por outro lado, o tablet tem uma saída miniHDMI para transmitir vídeos com resolução Full HD para computadores e monitores, recurso que funciona muito bem.

Design

Em termos de design, fica claro que a MSI se inspirou no iPad mini. A parte frontal é discreta, com bordas finas ao redor da tela e sem um botão home (que fica no topo do produto). É na traseira que a semelhança com o produto da Apple fica evidente: a tampa fixa da bateria é feita de alumínio. É incontestável que isso dá uma sensação aparente de dispositivo premium. No entanto, o acabamento deixa a desejar. Isso porque parece faltar um polimento melhor, uma vez que, ao menos a edição testada no INFOlab, o chanfro lateral esquerdo é um tanto afiado. Ele não chega a ser cortante, mas é algo que decepciona no quesito design.

Na mão, o aparelho é confortável, assim como qualquer outro tablet de 8 polegada. Claro que é preciso usá-lo com as duas mãos, mas ele é leve 311g, sendo um dos mais leves que já passaram pelo INFOlab.

Configuração

O tablet tem uma configuração intermediária com processador quad core e 16GB de armazenamento (11,36GB disponíveis). No geral, o desempenho é ótimo, livre de travamentos em um uso cotidiano de aplicativos de produtividade e navegação web. O produto não tem conectividades GPS e Bluetooth. A última em especial poderia ser aproveitada para ligar teclados e fones de ouvido sem fio, portanto, realmente faz falta. Para compensar, a empresa colocou USB OTG (on the go), que permite a conexão de periféricos via cabo.

O desempenho em jogos só foi realmente bom com games casuais que não exigem muito processamento gráfico. No Asphalt 8, por exemplo, houve perda de frames e alguns congelamentos de cenas.

Não há entrada para chip de operadora, sendo assim, só é possível se conectar à internet por Wi-Fi 802.11 b/g/n. Uma decisão acertada da fabricante foi oferecer o suporte a cartão microSD, uma vez que tablets são frequentemente usados para assistir filmes, ler livros e HQs e ouvir músicas.

O MSI Primo 81 se saiu bem nos benchmarks, considerando a sua faixa de preço. Ele ficou pouco abaixo do HP8, que é vendido no Brasil por 799 reais.