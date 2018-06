Motorola lança smartphone Moto Z3 Play

São Paulo– A Motorola lança nesta semana o smartphone Moto Z3 Play, sucessor do Moto Z2 Play–um dos celulares com a maior autonomia de bateria do mercado.

Assim como a recente linha Moto G6, o novo dispositivo tem tela de 6 polegadas, Full HD, com proporção 18:9, em vez de 16:9. Isso é resultado de uma tendência global de design para aproveitar ao máximo o espaço frontal. Isso levou a fabricante a colocar o sensor de impressões digitais na lateral do gadget, assim como faz a Sony em seus celulares.

Para que esse novo posicisionamento do sensor biométrico não seja um problema para os usurários, a Motorola colocou tecnologia de reconhecimento facial no Moto Z3 Play. Integrado com a Moto Tela, que liga o display com o movimento que fazemos ao levar o dispositivo em direção ao rosto, o reconhecimento facial acontece de forma automática.

Em ano de Copa do Mundo na Rússia, a Motorola colocou compatibilidade com TV digital no Z3 Play, algo que os rivais diretos não têm nessa categoria de produto. Porém, é preciso ter um acessório específico da linha Moto Snaps.

Com câmera dupla, o aparelho tira retratos com o fundo da cena desfocado ou permite zoom de 2x sem perda de qualidade, devido às distâncias focais distintas de cada câmera. Um delas captura imagens de 12 megapixels e tem abertura de f/1.7 (como a do Galaxy S9), enquanto a outra captura fotos de 5 megapixels. Para criar fotos com o efeito bokeh (desfoque) ambas são usadas simultaneamente. A implementação da tecnologia para fotos é parecida com a do Moto X4, aparelho da Motorola lançado no segundo semestre de 2017. O app da câmera tem também um atalho para realização de transmissões ao vivo para o YouTube.

O Moto Z3 Play tem o processador octa-core Snapdragon 636 de 1,8 GHz, 4 gigabytes de RAM, 64 gigabytes de espaço para armazenamento de apps e fotos. outra versão, mais cara, vem com 128 gigabytes de espaço e 6 gigabytes de RAM. A câmera frontal faz fotos com desfoque de fundo, apesar de a câmera não ser dupla.

Compatível com os acessórios da linha Moto Snaps, que se encaixam aos dispositivos por magnetismo, o aparelho será vendido em diferentes combos. Ele pode vir com bateria extra, gamepad, projetor, caixa de som ou capa.

O novo smartphone da Motorola já está à venda no site da empresa e chega ao varejo nesta semana. O preço do Moto Z3 Play de 2.299 reais o coloca em rivalidade direta com o recém-lançado Galaxy A6+, da Samsung, que tem boa autonomia de bateria e câmera dupla que faz ótimas fotos, segundo o review de EXAME. A versão de 128 GB/6GB compete com smartphones como o Galaxy S9 e o iPhone 8, apesar de não vir com um processador de ponta.

De acordo com a Motorola, a linha Moto Z fez sua participação no segmento premium aumentar de 5 para 25% desde o lançamento da sua primeira geração, em 2016.