Motorola lança quatro versões do Moto G7 com melhorias de bateria e câmera

São Paulo – A Motorola lança nesta quinta-feira (7) quatro novas versões do smartphone Moto G7. Os aparelhos têm preços que que vão de 999 reais a 1.899 reais.

Os dispositivos são chamados Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 e Moto G7 Plus. Cada um deles tem uma característica mais marcante. O apelo do Play é ser um gadget de menos de mil reais que vem com processador Snapdragon 632 (o mesmo dos demais) e com o novo sistema Android Pie (9.0). Em razão do chip da Qualcomm, a melhoria de performance é de 60% em relação à geração passada, de acordo com dados do benchmark mobile AnTuTu.

Já o Power chega com a promessa de aguentar 55 horas de uso misto (com períodos de stand-by, como uma noite toda de sono) com uma única carga na bateria. Sua capacidade de armazenamento de energia é de 5.000 mAh – enquanto a média de mercado está próxima de 3.000 mAh. Graças ao recurso de recarga rápida, a fabricante promete que o aparelho oferece até 8 horas de uso com apenas 15 minutos de carga.

O Moto G7 tem as especificações técnicas da sua versão Plus, mas vem com câmera trasiera dupla de 12 MP e 5 MP, enquanto o Plus tem câmera dupla de 16 MP.

O Moto G7 Plus conta também com recursos de inteligência artificial no software da sua câmera. O que isso muda? Ele pode tirar uma foto automática (desde que o app de câmera esteja aberto) assim que detectar um sorriso. O exemplo de uso da função citada pela empresa foi para fotografar crianças. Há também uma melhoria de imagem em fotos tiradas com zoom.

Todos os aparelhos da família Moto G7 contam com tela IPS, que permite a visalização do conteúdo em diferentes ângulos. O tamanho do display é de 6,2 polegadas nas edições Play e Power e 6,24 nas G7 e G7 Plus. Isso acontece porque os dois últimos usam o formato de gota ao redor da câmera frontal, enquanto os demais, assim como o iPhone, têm uma barra central preta, que ocupa mais espaço.

Confira os preços de cada modelo a seguir:

– Moto G7 Play: R$ 999

– Moto G7 Power: R$ 1.399

– Moto G7: R$ 1.599

– Moto G7 Plus: R$ 1.899

Os novos smartphones concorrem com modelos como o Galaxy A6, Galaxy J8 e Galaxy J6, da Samsung, bem como com Zenfone 3 e Zenfone 3 Max, da Asus. Todas as versões do Moto G7 já estão disponíveis nas redes de varejo e no site da Motorola.