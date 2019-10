Motorola lança quatro celulares de uma só vez

São Paulo – A Motorola lança, nesta quinta-feira (24), quatro smartphones de uma só vez no mercado brasileiro. Os modelos são chamados Moto G8 Play, Moto G8 Plus, Motorola One Macro e Moto E6 Play. Os produtos se encaixam na gama intermediária do setor de celulares e rivalizam com aparelhos da linha Galaxy A, da Samsung, e com a linha K12, da LG.

Com preço sugerido de 1.699 reais, o Moto G8 Plus chega com câmera traseira tripla. Funciona assim: o primeiro sensor tem amplitude de captura comum, cerca de 80 graus, e pode funcionar em conjunto com outro sensor que analisa a profundidade da imagem. Com isso, o celular pode capturar retratos com fundo desfocado. A terceira câmera funciona como uma GoPro, câmera de ação que captura imagens com amplitude de 120 graus.

–

O que muda em relação a outras câmeras de ação do mercado, como as usadas pela Samsung nas linhas Galaxy A e Galaxy M, ou mesmo pelos iPhones 11 e 11 Pro, é que a filmagem pode ser realizada com o celular segurado na vertical, enquanto a captura ocorre na horizontal. A proposta é que isso permita que o usuário seguro de forma mais cômoda o aparelho durante a gravação. Para finalizar o quesito câmeras, o Moto G8 Plus tem câmera frontal que captura imagens em 25 megapixels, uma das maiores resoluções do segmento. A configuração de hardware se completa com tela de 6,3 polegadas Full HD; processador Qualcomm Snapdragon 665 octa-core; 64 GB de armazenamento; 4 GB de RAM; e bateria de 4.000 mAh.

–

O Moto G8 Play, de 1.099 reais, tem configuração mais modesta. Ele tem processador MediaTek Helio P70M, 2 GB de RAM, 32 GB de memória e bateria de 4.000 mAh. Sua tela é de 6,2 polegadas, com resolução HD. Segundo a Motorola, o produto consegue ser 30% mais veloz para abrir e usar aplicativos do que seu antecessor. Ele também conta com câmera tripla com a mesma implementação usada no Moto G8 Plus, apesar de a resolução dos sensores ser diferente. A câmera frontal captura imagens com 8 megapixels.

–

Com preço de 1.399 reais, o Motorola One Macro se diferencia na categoria de intermediários por contar com uma câmera que permite capturar imagens a apenas 2 centímetros de distância. A proposta é simular uma lente macro de câmeras DSLR. Sua câmera macro tem 2 megapixels de resolução. O aparelho também conta com sensores de 13 megapixels (amplitude de 80 graus) e um sensor de profundidade para desfocar o fundo de retratos. Para guardar fotos na memória, ele tem 64 GB de armazenamento. Sua memória RAM é de 4 GB e o processador usado pela Motorola nesse aparelho é o MediaTek Helio P70 octa-core. A tela tem 6,2 polegadas com resolução HD e a câmera frontal fotografa com 8 megapixels de resolução.

Os três produtos começam a ser vendidos nesta semana.

Dentro de algumas semanas, chegará ao mercado o Moto E6 Play, o mais simples entre os lançamentos da Motorola em outubro.

–

Ele tem tela de 5,5 polegadas HD, câmera traseira de 13 megapixels, sensor de impressão digital (também presente nos demais produtos da marca), 2 GB de RAM, 32 GB de memória e bateria de 3.000 mAh. O preço sugerido do produto é de 699 reais.

A estratégia da Motorola tem mudado desde que o brasileiro Sergio Buniac assumiu a liderança global da companhia, como presidente. Agora, a fabricante acelerou o ritmo de lançamento de smartphones para se tornar mais competitiva no contexto global, voltando sua estratégia para o Moto G e para as inovações trazidas pela linha Motorola One, sempre atrelada a algum novo recurso, como câmera de ação, Android One ou câmera macro.

No mercado brasileiro, a empresa se posiciona à frente de Apple e LG, em segundo lugar, atrás apenas da sul-coreana Samsung.