Motorola lança quarta versão do Moto G6 em 2018

São Paulo – A Motorola anunciou o lançamento da quarta versão do seu smartphone Moto G6 em 2018. Com sistema Android Oreo, o produto integra sua linha mais vendida, que tem função importante na recuperação financeira da companhia.

A nova versão é chamada apenas de Moto G6 e ela tem o espaço de armazenamento de 64 GB (bruto) e a memória RAM de 4 GB como diferenciais em relação à edição lançada pela marca em abril deste ano–que tinha, respectivamente 32 GB e 3 GB e saía por 1.299 reais.

O preço sugerido do novo Moto G6 é de 1.499 reais, cem reais a menos do que a empresa cobra pelo Moto G6 Plus, que tem tela 0,2 polegada maior e 200 mAh a mais de bateria. Há ainda uma versão mais simples, chamada Moto G6 Play, com processador de entrada e sem o recurso de câmera para desfocar o fundo das fotografias, um dos atrativos dessa linha de produtos.

–

O Moto G6, em sua mais nova versão, se posiciona de modo a competir com o Galaxy J7 Pro, da Samsung, com o XA1 Dual, da Sony e com o Zenfone 4, da Asus.

Todos os produtos estão disponíveis no site da Motorola, bem como no varejo.