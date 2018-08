Motorola é acusada de copiar design da Apple em seu novo smartphone

As inovações no mercado dos celulares têm crescido muito nas últimas décadas e as marcas têm acompanhado, mas nem sempre da forma certa. Recentemente, o mercado chinês recebeu três novos smartphones da Motorola. Dois deles já conhecidos no Brasil, o Moto E5 Plus e o MotoZ3. A polêmica novidade ficou por conta do Moto P30, que possui um design muito semelhante ao do iPhone X.

As bordas talhadas e a câmera dupla já são recursos utilizados por muitas marcas, mas, desta vez. A Motorola os trouxe em recorte largo e na posição horizontal, remetendo à criação da empresa de Steve Jobs. No mercado chinês, estima-se o preço de 1.999 yuans a 2.099 yuans, em conversão custaria cerca de R$1.130,00.

Ainda assim, acredita-se que o intermediário possa chegar ao Brasil com o nome de Motorola One e faria parte do programa Android One, um sistema operacional em parceria com a Google que garante atualizações de sistema de forma mais rápida.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no AdNews