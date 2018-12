Motoristas poderão tirar CNH digital sem ir ao Detran

São Paulo — O Ministério das Cidades e o Denatran resolveram facilitar o processo de tirar uma carteira nacional de habilitação digital. Dentro dos próximos dias, uma atualização no aplicativo para Android e iOS vai permitir fazer todo o procedimento pelo smartphone, eliminando a necessidade de ir até o Detran mais próximo.

A medida, no entanto, será válida apenas para quem tem uma CNH emitida a partir do mês de maio de 2017. Essa versão mais recente do documento, já usada por 26 milhões de motoristas no Brasil, tem um código QR em sua parte interna, que precisará ser escaneado pelo aplicativo para dar continuidade ao processo.

Até agora, apenas 620 mil CNHs digitais foram emitidas pelo país. “A necessidade de atendimento presencial era uma exigência que limitava a procura do cidadão pelo documento digital”, disse, em comunicado, Alexandre Baldy, ministro das cidades. “Nem todos os motoristas tinham tempo para ir a um posto de atendimento do Detran.”

Como tirar a CNH digital sem ir ao Detran

O procedimento é simples. Antes de tudo, é preciso baixar o app Carteira Digital de Trânsito e fazer o cadastro. Com o registro aprovado, faça login no aplicativo, toque em “Adicionar documento” e selecione a opção “Pelo celular”, caso ela já esteja disponível.

Se for o caso, aponte depois a câmera para o código QR no documento físico e faça a chamada “prova de vida” exigida pelo aplicativo (que se resume a se mexer). Com tudo validado, cadastre o número do celular e depois uma senha de quatro dígitos e pronto. Segundo o comunicado do Ministério das Cidades, o documento digital fica disponível mesmo offline.