Moto G6 e Moto G6 Plus chegam ao Brasil

São Paulo — A Motorola lança hoje (19) os seus novos smartphones para o segmento intermediário, chamados Moto G6 e Moto G6 Plus. Os produtos já estão disponíveis no mercado brasileiro e chegam para rivalizar com o Galaxy J7 Prime 2 e com o Zenfone 4. Uma versão mais simples, chamada Moto G6 Play, também chega ao mercado nacional. Os preços são de a partir de 1.099 reais.

Os smartphones têm tela com proporção 18:9, em vez de 16:9, comum em filmes. A tendência foi puxada pela Samsung e pela LG, na busca por telas que aproveitam ao máximo o espaço frontal dos celulares.

A linha Moto G é considerada a de maior sucesso da história da Motorola e tem hoje a missão de reverter o cenário de prejuízo contínuo da fabricante americana (que é controlada pela Lenovo). No ano passado, o prejuízo foi de 124 milhões de dólares, menos do que em 2016, quando a perda foi de 155 milhões de dólares.

O brasileiro Sérgio Buniac assumiu como CEO da empresa recentemente e agora tem o desafio de tornar a companhia lucrativa. O sucesso da sexta geração do Moto G é essencial para essa missão. Mais de 30 milhões de unidades foram vendidas desde a primeira geração, em 2013.

Moto G6

Essa nova geração do Moto G tem corpo com revestimento de vidro, recarga rápida da bateria (quando usado um carregador compatível com essa tecnologia) e câmera com recurso de desfoque de fundo nas cenas, parecido com o que o iPhone X e o Galaxy S9+fazem.

O Moto G6 estará disponível nas cores azul claro, azul escuro, prata e dourado.

Assim como o Moto X4, o produto vem com o gerenciador de senhas Moto Key, algo que a rival Samsung também tem, e leva o nome de Samsung Pass.

Outro recurso do X4 que agora vem para a linha mais modesta de smartphones da Motorola é o recurso de reconhecimento de ambientes e objetos vistos através da câmera.

O Google Now sempre ativo foi um recurso exclusivo do Moto X, em 2013. Mais evoluído, agora ele chega ao Moto G6. A Apple imitou essa implementação com a Siri, nos iPhones.

O Moto G6 tem preço sugerido de 1.299 reais e o Moto G6 Plus custa 1.599 reais.

Moto E5

A Motorola lança hoje também uma nova geração do Moto E. O smartphone de entrada tem tela de até 6 polegadas e promete 36 horas de duração de bateria. A câmera principal tem sistema de autofoco a leaser com detecção de fase, um recurso que ajuda a ajustar automaticamente o foco rapidamente. O Moto E5 também tem uma versão Plus.