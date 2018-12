Morre cofundador do aplicativo Vine, aos 34 anos

São Paulo – Collin Kroll, cofundador dos aplicativos Vine e HQ Trivia, foi encontrado morto em seu apartamento, aos 34 anos de idade.

De acordo com o New York Times, a polícia encontrou uma substância que pode ser cocaína no local.

As autoridades foram chamadas por uma mulher, cujo relacionamento com Kroll é desconhecido. O cofundador foi encontrado deitado de bruços em sua cama. Uma das hipóteses para sua morte é a overdose.

O aplicativo Vine foi comprado pelo Twitter em 2012. Ele consistia em uma rede social de vídeos de apenas 6 segundos de duração. Quatro anos mais tarde, em 2016, o Twitter decidiu acabar com o app. Kroll saiu antes, em 2014, quando foi demitido.

O jornal britânico The Guardian informa que Kroll fora dispensado por má administração e que ele já tivera problemas de comportamento com mulheres no ambiente de trabalho.

O HQ Trivia ganhou relevância nos Estados Unidos, especialmente no ano passado. Ele consiste em um aplicativo de perguntas e respostas, que oferece prêmios em dinheiro aos seus usuários.

“Sempre me lembrarei dele por sua alma educada e grande coração”, disse, no Twitter, Rus Yusupov, um dos fundadores do Vine e também do HQ Trivia.