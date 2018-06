Ministério Público pede que brasileiros reiniciem roteadores

São Paulo – Depois de um alerta global do FBI, a Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) publicou uma nota oficial pedindo que os brasileiros reiniciem os seus roteadores para conter a propagação de um malware.

Chamado VPNFilter, ele pode roubar informações pessoais, bloquear a internet ou mesmo direcionar as pessoas para páginas falsas de bancos e lojas online para a realização de fraudes.

Além de conter o malware, reiniciar os roteadores pode ajudar especialistas em segurança digital a detectar roteadores infectados.

A nota oficial ainda recomenda o uso de senhas fortes nos roteadores (aquelas que têm números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas) e a desativação de recursos de acesso remoto a roteadores–o que pode facilitar o trabalho dos hackers mal intencionados.

Em investigação sigilosa, o MP trabalha junto com a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil para analisar o caso.