Mini revela protótipo de óculos com ‘visão de raio-X’ para motoristas

A fabricante de carros Mini apresentou um protótipo de seus próprios óculos inteligentes, um aparelho de realidade aumentada projetado para ser usado dentro e fora dos veículos.

Desenvolvido pela BMW Designworks (a montadora alemã é dona da Mini), o Mini Augmented Vision tem seu principal uso atrás do volante: os óculos mostram informações de navegação, velocidade, radares, notificações de mensagens e até um auxiliar de baliza.

O protótipo dos óculos também são equipados com um sistema de “visão raio-X”, baseado em um conjunto de câmeras externas, que faz as partes sólidas do carro se tornarem transparentes. Assim, o motorista enxerga outros carros, pedestres e obstáculos que, a olho nu, não poderiam ser vistos.

A empresa garante que o aparelho também pode ser usado fora do carro, como em galerias de arte, por exemplo, onde os óculos mostrariam informações sobre obras e artistas.

A Mini ainda não confirmou se os smart glasses serão produzidos em larga escala, mas diz ter fechado uma parceria com a Qualcomm para desenvolver o projeto.

O Mini Augmented Vision será apresentado ao público pela primeira vez no Salão do Automóvel de Xangai, que acontece no final do mês.

Fonte: Mini