Millennials não estão felizes com opções para lidar com finanças

São Paulo – Já tentou entender a fonte do sucesso do Nubank? Uma pesquisa conduzida pela Mastercard na América Latina investigou a relação de millennials com tecnologia, formas de pagamento e hábitos de consumo.

“Os millennials não estão satisfeitos com as ferramentas da indústria para lidar com suas finanças. Querem soluções descomplicadas para essa tarefa”, disse ao site EXAME Ana Ferrell, vice-presidente sênior de marketing e comunicação da Mastercard Latino América e Caribe.

A análise vem dos dados captados para o relatório “A mente e bolso do millennial”, produzido pela Harris Insights & Analytics. O relatório será divulgado hoje no Innovation Fórum, evento da Mastercard sobre inovação que acontece em Miami. A pesquisa focou especialmente em três países da América Latina: Brasil, Colômbia e México. Os entrevistados foram jovens entre 21 e 27 anos.

O relatório toca em pontos largamente discutidos anteriormente. Os millennials, diz o estudo, buscam por empregos que acrescentem socialmente (81% dizem que um trabalho não deve ser apenas um trabalho), são extremamente conectados (com 96% usando WhatsApp e 92% usando Facebook), buscam por informações antes de realizar compras (com 74% fazendo pesquisas antes de comprar no Brasil) e se enxergam como cidadãos tecnológicos.

Mas o interesse da Mastercard com o estudo, claro, é entender como os jovens lidam com pagamentos e finanças. “Esses jovens adotam comportamentos que dão forma para as indústrias. Eles se veem como pioneiros que adotaram a tecnologia para a resolução de problemas”, diz Ferrell.

A executiva aponta que, apesar de conectados e usuários de tecnologia, há um aspecto chave para o engajamento de millennials com soluções e produtos (financeiros ou não): eles precisam ser simples. “Millennials estão em busca de simplicidade, não engajam em coisas complexas.”

Entender os anseios desta geração é importante para se antecipar na criação de negócios do futuro. “As oportunidades de negócios têm a ver com como ajudar essa geração a se sentir confortável, no sentido de trazer soluções digitais que ajudem a monitorar a situação financeira”, diz Ferrell.