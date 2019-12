Microsoft vai encerrar app que comprou em 2015

São Paulo – A americana Microsoft vai encerrar o aplicativo Wunderlist, que comprou em 2015 por um valor entre 100 mil e 200 mil dólares. A empresa irá priorizar o To Do, um app próprio que realiza funções semelhantes para organização pessoal.

Em setembro deste ano, Christian Reber, fundador do Wunderlist, se ofereceu para comprar de volta o aplicativo, em meio a rumores do seu fim.

O Wunderlist, assim como o To Do, é um aplicativo de lista de tarefas, disponível para smartphones com sistema Android e iPhones, que estimula a organização e a produtividade do usuário.

O fim do app está marcado para o dia 6 de maio de 2020. Depois dessa data, os usuários ainda poderão importar suas listas para o aplicativo To Do.

O Wunderlist tem 26 milhões de instalações globalmente de seus aplicativos para smartphones, de acordo com dados da consultoria Sensor Tower, que compreendem o período de 1º de janeiro de 2014 ao mês de dezembro deste ano.