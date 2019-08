Microsoft testa serviço de recuperação em nuvem no Windows 10

São Paulo – A Microsoft está planejando incluir no Windows 10 um recurso que permite fazer uma espécie de backup do sistema operacional na nuvem. Chamado de “Cloud Download” (“download em nuvem”), esta nova ferramenta servirá para fazer a restauração do sistema operacional no caso de falhas ou quando ele precisar ser reinstalado.

O recurso é semelhante a uma ferramenta disponível do sistema macOs, da Apple. Quando o sistema precisa ser reinstalado em um dos computadores da fabricante, existe a opção de baixar uma cópia da nuvem, para que o conteúdo não seja inteiramente deletado. Usuários podem visualizar o recurso ao iniciar uma máquina que esteja com problemas.

Outras fabricantes de computadores, como Dell, Asus e HP, realizam a cópia do sistema em ferramentas de terceiros – como um serviço de nuvem de outras empresas ou utilizando um pen drive -, mas a Microsoft está apostando em um recurso propriamente seu, com a intenção de facilitar o uso para seus usuários.

Esse serviço deve ser essencial para o Windows Lite, uma nova versão mais leve do sistema operacional, que deve concorrer com o ChromeOS — sistema do Google presente nos laptops Chromebooks. No Windows Lite, usuários poderão recuperar o conteúdo de seus aparelhos sem a necessidade de utilizar um pen drive.

A empresa, porém, também precisará garantir o suporte total dos fabricantes de computadores e de todos os drivers importantes para que isso funcione bem. Portanto, é esperado que esse recurso seja implantado de forma gradativa no sistema, já que depende de diversas etapas para funcionar completamente.