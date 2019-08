Microsoft tem novo escritório em São Paulo

São Paulo — A Microsoft Brasil está de endereço novo. A empresa, antes baseada na região da Berrini, se muda para a Vila Olímpia na próxima segunda-feira (2). A nova sede fica no conjunto São Paulo Corporate Towers. A empresa ocupará três andares do edifício, sendo um deles dedicado ao Centro de Tecnologia da Microsoft, espaço para demonstração de inovações e fomento de startups por meio do Fundo BR Startups.

Visando produtividade e colaboração entre profissionais, os colaboradores da empresa americana não terão lugares fixos. Em vez disso, poderão utilizar espaços abertos e alternativos de trabalhando.

O escritório será o primeiro da América Latina a contemplar os recursos de acessibilidade recomendados pela empresa globalmente, atendendo a deficiências física, de audição ou visão. O escritório tem carpetes e pisos para facilitar a locomoção e sinalização em braile. A empresa informa ainda que os banheiros foram projetados com foco em acessibilidade e inclusão de gênero. O novo espaço tem também áreas com iluminação natural e visão de paisagens externas.

A sustentabilidade, missão global da Microsoft, também está integrada à nova sede. O conjunto corporativo conta com a certificação Leed Platinum, que atende aos mais altos requisitos de sustentabilidade para edifícios, segundo a organização sem fins lucrativos United States Green Building Council.

Para estimular o uso de bicicletas, a Microsoft não só terá bicicletário e vestiários no seu prédio, como também irá oferecer aluguel de bicicletas elétricas aos seus funcionários.

“Esse é um espaço que espelha a visão da Microsoft sobre o ambiente de trabalho moderno, somando-se aos recursos que a tecnologia é capaz de oferecer”, afirma, em nota, Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil.