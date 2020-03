MIcrosoft revela detalhes sobre o Xbox Series X, rival do PS5

Além do PlayStation 5, o próximo console da Microsoft também teve suas especificações técnicas divulgadas nesta semana. Para o console Xbox Series X , sucessor do Xbox One , a Microsoft prepara um novo processador gráfico, maior velocidade de transferência de dados e a uma memória de 1 terabyte em SSD, um disco de estado sólido mais veloz do que o HD.

Além do processador de oito núcleos, que possui uma velocidade de 3,8 Gigahertz, o Series X também terá uma unidade de processamento gráfico – GPU – com 12 Teraflops. Com uma velocidade máxima de 1,8 GHz, o console da Microsoft terá uma resolução gráfica melhor do que a do PS5, que terá 10,28 TFLOPs na GPU e uma frequência variável.

O console terá uma memória interna de 1 terabyte, e transferirá 2,4 gigabytes de informação por segundo – quesito em que perde para o PlayStation 5 , que pode transferir cerca de 5,5 GB por segundo. Sendo assim, o PS5 garante um tempo de carregamento menor para as informações dos jogos. Veja abaixo a lista de especificações do console:

CPU: 8x Zen 2 Cores com frequência de 3,8 GHz

GPU: 12 TFLOPs com frequência de 1,825 GHz

Memória RAM: 16 GB GDDR6

Memória interna: 1TB NVMe SSD customizado

Drive óptico: 4K UHD Blu-ray Drive

Performance: Até 120fps

Velocidade de banda: 2,4 GB/segundo ou 4,8 GB/segundo (comprimido)