Microsoft renova serviço de transmissão ao vivo de jogos do Xbox

São Paulo – A Microsoft renovou a sua plataforma de transmissão de jogos do Xbox One, chamada Mixer. Concorrente do Twitch, que pertence à Amazon, o serviço permite que jogadores do console compartilhem suas partidas com quem quiser vê-las–ao vivo ou gravadas.

O Mixer permitirá que os espectadores façam doações com os seus pontos, conseguidos gratuitamente ao assistir transmissões na plataforma, para os seus produtores de conteúdo favoritos. Esses pontos, que receberam o nome de Sparks, são convertidos em dinheiro e pagos pela Microsoft aos gamers.

Os Sparks também podem ser gastos com as Skills, que são formas de expressão novas para espectadores. É possível, por exemplo, enviar gifs ou figurinhas animadas como comentário para uma transmissão. No entanto, Skills de alto valor exigirão pagamento em dinheiro, por meio dos Mixer Embers, uma moeda de troca virtual da Microsoft que estará disponível dentro de algumas semanas.

As novidades do Mixer fazem parte do pacote que a Microsoft chama de Season 2, a segunda temporada da sua plataforma. Para a empresa, os jogos transmitidos online podem causar um efeito semelhante ao que os esportes têm nos espectadores, que torcem por suas equipes favoritas e compartilham da emoção de cada partida.

O Mixer cresceu ao longo dos últimos meses. Em janeiro deste ano, ele atingiu a marca de 10 milhões de usuários, entre produtores de conteúdo e telespectadores. Poucos meses depois, em junho, o número dobrou. Um dos jogos que mais trouxe jogadores casuais para a plataforma nos últimos tempos, de acordo com a Microsoft foi Fortnite, que tem 125 milhões de jogadores no mundo, segundo os dados mais recentes da Epic Games.