Microsoft relança clássico “Age of Empires” em resolução 4K

São Paulo – A Microsoft lança hoje o game Age of Empires: Definitive Edition. Ele vem como versão remasterizada do clássico jogo de estratégia—e ao mesmo tempo é quase um aquecimento para o lançamento de um novo jogo da franquia.

“A Definitive Edition traz de volta o Age of Empires original e a expansão de Rise of Rome, com 16 civilizações para explorar e 10 campanhas para conquistar”, escreve a empresa em um texto divulgado em sua área de imprensa.

“Totalmente remasterizado, com gráficos aprimorados que rodam em até 4K de resolução, uma trilha sonora impressionante, nova narrativa, melhorias na jogabilidade, suporte Xbox Live para multijogador e conquistas, a Definitive Edition traz a emoção original do Age of Empires, só que muito melhor.”

Agora, Age of Empires II e Age of Empires III estão sendo remasterizados para um novo lançamento.

Disponível para computadores, Age of Empires: Definitive Edition sai por 39,65 reais na loja online da Microsoft. Ele é vendido exclusivamente na loja online da empresa.