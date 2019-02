Microsoft realiza exibição de shows na internet

Rio de Janeiro – A Microsoft criou o Estúdio Windows para exibir shows ao vivo na internet. O projeto “Novos sons, novas possibilidades” foi desenvolvido em parceria com a gravadora Trama, que pretende mostrar a cada quinze uma apresentação inédita de diferentes bandas via página do Windows no Facebook.

Para assistir, o visitante deve acessar o site no horário da atração. A primeira programação foi ao ar no dia 7, com a banda Hateen, e a próxima será no dia 21, às 16h, com os Dance of Days. Estão agendados ainda A Banda Mais Bonita da Cidade, Rael da Rima, Emicida, BlueBell, Karol Conká e Móveis Coloniais de Acaju.

O critério para a escolha dos músicos contempla a relação que cada um tem com o computador e as conexões que ele possibilita. Foram selecionados artistas que utilizam a internet para criar, produzir, se relacionar com os fãs e divulgar seu trabalho.

Com a ação, a Windows pretende se consolidar como uma plataforma de entretenimento e tecnologia. O site da marca e as páginas no Facebook e no Twitter já oferecem webséries e passam a transmitir atrações exclusivas para o público. Durante a temporada de apresentações no Estúdio Windows, os internautas poderão votar qual show se tornará um CD.

As fotos e vídeos com os bastidores das apresentações estarão disponíveis para download no serviço Windows Live SkyDrive. Quem assina a criação do projeto é a agência Wunderman.