Microsoft pode acabar com aplicativo Cortana, diz site

A Microsoft revelou que planeja acabar com o aplicativo Cortana para iOS e Android em janeiro, publicou o portal especializado em tecnologia “The Verge”. Cortana é o assistente digital da Microsoft e tem como objetivo ajudar na realização de tarefas por meio de comando de voz.

O fabricante do software publicou um novo artigo de suporte para usuários do Cortana no Reino Unido, Canadá e Austrália, que revela que o aplicativo para iOS e Android deve desaparecer ao menos nesses mercados.

“Para tornar seu assistente digital pessoal o mais útil possível, estamos integrando o Cortana aos seus aplicativos de produtividade do Microsoft 365”, diz uma nota de suporte no Reino Unido. “Como parte dessa evolução, em 31 de janeiro de 2020, encerraremos o suporte ao aplicativo Cortana no Android e iOS em seu mercado”, acrescentou.

As funcionalidades relativas a lembretes, tarefas e listas devem passar a integrar o Microsoft To Do, que ainda pode ser instalado nas plataformas Android e iOS.

O Cortana chegou aos smartphones no final de 2015, para gerar mais integração entre os dispositivos móveis e os computadores com Windows 10.