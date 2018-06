Microsoft muda Office para deixá-lo mais simples

São Paulo – A Microsoft anunciou mudanças no Office, sua suíte de produtividade, para deixá-lo mais simples e, ao mesmo tempo, parecido em suas diferentes versões disponíveis para web, aplicativos móveis e Office 365 (versão online paga para empresas).

O primeiro software a receber a nova interface é o Word. A barra de ferramentas vai “perder” muitos atalhos para recursos, que estarão disponíveis a partir de uma ferramenta de pesquisa dentro do próprio programa. Um grupo de usuários escolhidos pela empresa começará a receber essa nova versão do Word nesta semana.

Ao longo deste mês de junho, participantes do programa de testes Insider da empresa receberão as novidades no PowerPoint e no Excel. Em julho, as mudanças chegarão a um seleto grupo de usuários do Outlook.

A ferramenta de pesquisa, aprimorada com inteligência artificial e o mecanismo de busca Microsoft Graph, estará disponível para usuários corporativos do Outlook, na sua versão para a web, a partir de agosto.

Novos ícones também serão implementados no Office para tornar seus programas adaptados para qualquer dispositivo conectado. A previsão é de que isso aconteça inicialmente no Word para a web, depois no Outlook para Windows em julho e para Mac OS em agosto deste ano.

De acordo com a Microsoft, os programas da suíte Office são usados por mais de um bilhão de pessoas mensalmente.