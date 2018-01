Microsoft lançará novos títulos no seu “Netflix de jogos” no Xbox

São Paulo – Os novos jogos para Xbox One serão lançados pela Microsoft, ao mesmo tempo, como títulos que podem ser comprados separadamente ou jogados no Game Pass, uma espécie de Netflix de jogos da Microsoft que cobra uma mensalidade para oferecer acesso a mais de 100 games. Com isso, os assinantes passarão a receber os jogos da própria dona do Xbox logo que eles chegarem ao mercado.

Traçando um paralelo com filmes, seria como se um lançamento de cinema chegasse às telonas ao mesmo tempo em que se torna disponível na Netflix.

Publicadas pela Microsoft Studios, franquias importantes do console farão parte das novidades que serão acrescentadas ao portfólio do Game Pass, como Forza, Gear of Wars e Halo. O primeiro título a chegar será Sea of Thieves, com lançamento marcado para o dia 20 de março.

“Primeiramente, queremos que as pessoas joguem. Ter mais gente jogando ajuda a indústria. Muitas pessoas compram videogames e queremos investir para que as pessoas joguem mais”, afirmou Phil Spencer, vice-presidente executivo de gaming da Microsoft, em entrevista ao Site EXAME.

Para Spencer, o Game Pass não concorre com a assinatura Xbox Live Gold, que permite jogar online e oferece alguns jogos grátis mensalmente.

Ele reconhece que colocar os jogos na plataforma de assinatura pode prejudicar as vendas dos títulos individualmente. No entanto, mantém o discurso de oferecer mais opções para os jogadores. “Isso aumenta o valor de ser um cliente do Xbox. É um recurso para ter jogos novos com menor custo”, declarou o vice-presidente da empresa.

Spencer disse ainda que a indústria de games ainda tem muito a evoluir e que a Microsoft não analisou a nova abordagem de lançar títulos diretamente no Game Pass como uma medida para converter o serviço como principal fonte de renda em jogos, tornando-o mais importante, em termos de receita, do que a venda de jogos.

A rival Sony tem o PlayStation Now para o seu console, mas ainda não anunciou uma iniciativa parecida com a da Microsoft. Outra empresa que oferece um serviço de locação de jogos por assinatura mensal é a Electronic Arts, com o EA Access, mas ele é exclusivo para Xbox One, assim como o Game Pass.