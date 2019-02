Microsoft lança novos smartphones Lumia 640 e 640 XL no Brasil, por R$ 799 e R$ 999

Os novos smartphones Lumia 640 e 640 XL, apresentados pela Microsoft no início de março, na Espanha, começam a ser vendidos nesta semana no Brasil. O preço sugerido dos aparelhos é de R$ 799 (Lumia 640) e R$ 999 (640 XL), numa estratégia da fabricante de oferecer produtos com recursos avançados a preços baixos. É um plano semelhante ao adotado por outros fabricantes no Brasil, como a Motorola.

“Claramente, as decisões que nós tomamos para o mercado de smartphones no Brasil estão de acordo com uma estratégia de adotar preços muito agressivos no mercado brasileiro”, disse Stephen Elop, vice-presidente executivo da Microsoft, em visita ao Brasil. Elop foi presidente executivo da Nokia antes da compra da divisão de celulares da finlandesa pela Microsoft, e assumiu a unidade de dispositivos da Microsoft, responsável pelos smartphones, tablets, pulseiras eletrônicas e videogames da empresa.

A principal diferença entre os dois novos modelos da Microsoft é o tamanho da tela, a capacidade da bateria e a câmera. O Lumia 640 é um pouco mais simples. Ele tem tela de 5 polegadas, com resolução de alta definição, processador Snapdragon 400 de 1.2 GHz de quatro núcleos, 1 GB de memória RAM e armazenamento de 8 GB (expansível até 128 GB com cartão de memória). A câmera traseira tem 8 megapixels com flash de LED, e a câmera frontal, 1 MP. A bateria tem 2.500 mAh. O aparelho também tem TV digital.

Já o 640 XL é voltado para consumidores que procuram um smartphone com uma tela maior para trabalhar, editar textos e planilhas. A tela tem 5,7 polegadas e a bateria tem uma maior capacidade (3.000 mAh). Além disso, as câmeras têm 13 megapixles (traseira) e 5 MP (frontal).

Os smartphones serão vendidos em duas versões cada um: uma 3G com entrada para dois chips (disponível para o varejo) e outra 4G LTE, de apenas um chip. Esta última versão será vendida apenas nas operadoras a partir de abril. As versões 3G e dois chips já começam a ser vendidas esta semana.

Para o lançamento, a Microsoft está oferecendo uma licença de um ano gratuita para acessar o pacote Office 365 Personal, que dá direito a usar os programas de produtividade da empresa em qualquer aparelho (incluindo tablets e computadores compatíveis), além de 1 TB de armazenamento online do serviço OneDrive e 60 minutos de ligação para chamadas telefônicas pelo Skype.

Tanto o 640 quanto o 640 XL serão produzidos no Brasil, na fábrica da empresa em Manaus. Eles ainda poderão receber o novo sistema Windows 10, que será lançado no fim do ano.