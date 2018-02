Microsoft lança aplicativo para transferir fotos do celular ao PC

São Paulo – A Microsoft lança nesta semana um aplicativo para facilitar o processo de transferir fotos do celular para o PC. Disponível para Android e iPhone, o Photos Companion se integra diretamente ao programa de fotos do Windows 10, sistema operacional mais recente da Microsoft para computadores.

A conexão acontece por meio da leitura de um QR code, assim como fazemos para usar o WhatsApp no PC. Com o software aberto no computador, o caminho para realizar a transferência é Importar>Via Wi-Fi. Após o pareamento, as fotos podem ser enviadas para o computador via Wi-Fi.

A Microsoft não informa se há um limite para a quantidade de imagens que podem ser enviadas de uma só vez, mas o material de divulgação do aplicativo mostra que é possível mandar mais de uma fotografia por vez para o computador.

O Photos Companion foi criado para ajudar alunos que precisam transferir fotos para seus computadores em escolas nos Estados Unidos, segmento no qual a Microsoft enfrenta a concorrência dos Chromebooks do Google.

No entanto, se você já utiliza o backup automático de fotos e vídeos do OneDrive ou do Google Photos, pode ser mais prático acessar esses serviços na web do que usar o novo aplicativo da Microsoft. Ainda assim, o Photos Companion é mais uma opção para facilitar a vida de quem precisa mandar fotos para o computador.