Microsoft entra na briga de fones de ouvido contra Apple, Google e Samsung

A briga dos fones de ouvido acaba de ficar mais acirrada. A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (6), os fones Surface 2 e Surface Earbuds, todos disponíveis para pré-venda nos Estados Unidos.

Os fones estarão ligados com o pacote Microsoft Office 365, o que permite que o usuário cheque os e-mails ou dite, em inglês, o que quer escrever no Word, no Outlook e no Powerpoint. Segundo a empresa, a bateria dos modelos Surface pode durar até 8 horas. Eles também têm uma certa resistência a àgua, dois microfones e alto-falantes de 13,6 milimetros.

O Surface 2 custa 249 dólares (cerca de 1.414 reais convertidos) e o Surface Earbuds custa 199 dólares (1130 reais). Ambos serão lançados oficialmente no dia 12 de maio.

Os novos fones de ouvido marcam de vez a entrada da gigante no mercado dos fones de ouvido sem fio, ainda dominado pela Apple. Uma pesquisa feita pela Counterpoint Research apontou que a venda dos fones desse tipo cresceram mais de 50% no quarto trimestre de 2019, sendo que somente o mercado norte-americano teve um crescimento de 75%. Ambos os números foram puxados pelo lançamento dos AirPods Pro (os primeiros da empresa com tecnologia de cancelamento de ruído), da Apple, em outubro do ano passado.

Mas não é só com a maçã que a Microsoft precisa se preocupar. Em segundo lugar na lista dos mais vendidos está a chinesa Xiaomi, com os Redmi Airdots, seguida de perto pela sul-coreana Samsung, com os fones Galaxy Buds.