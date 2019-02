Microsoft é acusada de explorar desastre japonês de forma oportunista

São Paulo — A Microsoft concentrou-se no Twitter para arrecadar doações às vítimas do terremoto. A empresa usou a conta de seu serviço de buscas, o Bing, para espalhar uma mensagem de apoio ao país. Inicialmente, para participar da campanha, cujo objetivo era enviar ao Japão ao menos 100.000 dólares em donativos, o internauta deveria dar um retuíte no perfil @bing. Cada RT, explicou a companhia, representaria uma doação no valor de um dólar.

Mas a comunidade on-line não aprovou a condição de retuíte imposta pela companhia e pediu que a empresa parasse de explorar a tragédia japonesa de forma oportunista para marketing. Em resposta à reação, a Microsoft usou o próprio Twitter para se desculpar e afirmou já ter doado os 100.000 dólares às vítimas.

Apple

A Apple preferiu usar a sua influência sobre os consumidores para pedir a colaboração popular por meio de um novo recurso implementado em sua loja virtual iTunes. Num espaço dedicado às doações, o usuário pode enviar ao Japão uma quantia entre 5 e 200 dólares, que serão debitados no cartão de crédito cadastrado no serviço. A Apple promete enviar o dinheiro arrecadado à instituição Cruz Vermelha, que, neste momento, trabalha em prol das vítimas do terremoto no Japão.