Microsoft diz que atualizações deixaram computadores mais lentos

A Microsoft disse nesta terça-feira que as atualizações lançadas para proteger equipamentos contra as ameaças de segurança Meltdown e Specter retardaram alguns computadores e servidores pessoais, com sistemas de processadores antigos da Intel que tiveram uma diminuição notável no desempenho.

As atualizações de segurança também congelaram alguns computadores que executam chip da AMD, afirmou a Microsoft em seu site, citando reclamações de clientes.

A ação da Intel, que reiterou nesta terça-feira que não viu nenhum sinal de lentidão significativa nos computadores, caiu 1,4 por cento, enquanto a da AMD recuou quase 4 por cento.

Os papéis da AMD subiram quase 20 por cento na semana passada, conforme investidores especularam que a fabricante de chips poderia ganhar fatia de mercado da Intel, cujos chips estavam mais expostos às falhas de segurança.

“Descobrimos essa vulnerabilidade no âmbito do acordo de não divulgação há vários meses e imediatamente começamos a desenvolver soluções de engenharia e atualizações para nossa infraestrutura em nuvem”, escreveu o executivo da Microsoft, Terry Myerson.

Pesquisadores de segurança revelaram as falhas em 3 de janeiro que afeta quase todos os dispositivos informáticos modernos que contêm chips da Intel, AMD e ARM Holdings.

Meltdown e Specter são duas falhas de memória que podem permitir que hackers ignorem sistemas operacionais e outros softwares de segurança para roubar senhas ou chaves criptografadas na maioria dos modelos de computadores, telefones e servidores baseados em nuvem.