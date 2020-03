Microsoft cria mapa em tempo real da pandemia do coronavírus

São Paulo — A Microsoft criou um mapa que mostra o avanço do coronavírus (Covid-19) pelo mundo. Em tempo real, a página exibe os locais onde há novos casos da doença. O mapa é parecido com o criado no começo do ano pela Universidade John Hopkins, baseada nos Estados Unidos.

Em uma interface leve e traduzida para o português brasileiro, o mapa da Microsoft exibe casos de contágio e cura da doença. Dada a simplicidade de uso do site, qualquer pessoa pode facilmente visualizar os países mais afetados pela doença respiratória contagiosa originária da China.

China, Itália, Irã, Espanha e Coreia do Sul são os países que registraram o maior número de casos do Covid-19. O mapa foi feito pela unidade do Bing, rival do Google que tem serviço de mapas, tradução e buscador.

As informações que abastecem o mapa vêm de diversas fontes, como a Organização Mundial da Saúde, (OMS) o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, o Centro Europeu de Controle e Prevenção e Doenças e da enciclopédia colaborativa online Wikipedia.

Vale notar que a OMS possui seu próprio mapa online com atualizações de casos do Covid-19. No entanto, os dados diferem dos apresentados no mapa da Microsoft, que tem maior número de casos.

O Google também trabalha para lançar seu próprio mapa — recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a anunciar que o Google já possuía tal mapa, mas ele é apenas um projeto piloto na Bay Area, em São Francisco.