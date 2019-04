Microsoft confirma que não é preciso remover pen drive com segurança

São Paulo – Se você sempre foi a pessoa que alertou os amigos sobre a importância de remover o pen drive do computador com segurança, clicando com o mouse no ícone do pen drive e selecionando a opção “remover”, saiba que isso não é mais necessário no sistema Windows 10.

A Microsoft mudou sua página de suporte sobre o assunto e adicionou, em outubro do ano passado, um novo recurso chamado quick removal (remoção rápida, em inglês). O problema em remover pen drives sem a devida ejeção no Windows era o risco de corromper arquivos. Isso acontecia por o sistema operacional poderia estar gravando dados no acessório e a remoção física sem o aval digital ocasionaria falhas.

O quick removal vem para resolver essa questão. Ele evita que o sistema esteja constantemente gravando informações no pen drive, o que viabiliza a remoção a qualquer momento.

Apesar de a novidade ter aparecido na página de suporte em outubro, ela só ganha projeção agora que a Microsoft notifica profissionais de TI sobre o novo recurso do Windows 10, como informa o The Verge.

Mesmo com a novidade, a opção de remover o hardware com segurança ainda aparece no sistema Windows 10.