Microsoft coloca seu smartphone dentro do Windows 10

São Paulo – A Microsoft anunciou um novo aplicativo que coloca o seu smartphone “dentro do Windows 10“. Chamado “Your Phone“, ele melhora a integração entre celular e computador. Ao conectar o seu smartphone Android ou iPhone, sua tela é espelhada no display grande com PC ou notebook.

Um dos recursos mais úteis que esse aplicativo oferece é o de arrastar e soltar, aquele que a Microsoft treinou os usuários a fazer com o jogo Paciência.

Com o app, que grátis, você poderá trocar arquivos entre computador e celular com mais facilidade. Hoje, é preciso usar o próprio sistema de arquivos do Windows 10 para fazer isso–e as falhas nesse processo são frequentes, especialmente no caso de smartphones com sistema Android.

Vale notar que é preciso estar com a versão para desenvolvedores mais recente do sistema operacional da Microsoft instalada no seu PC para tirar proveito dos recursos que app gratuito oferece. Ainda não há uma confirmação de que a novidade efetivamente será lançada para todos os usuários.