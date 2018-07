Microsoft anuncia novo tablet da linha que nunca chegou ao Brasil

São Paulo – A Microsoft anunciou nesta semana o Surface Go, um tablet com Windows 10 que faz parte de uma linha de produtos nunca lançada no Brasil. O aparelho é uma opção de entrada e chega ao mercado americano por 399 dólares para rivalizar com o iPad, da Apple.

O tablet tem um teclado para oferecer uma experiência de uso parecida com a de um notebook, como acontece no Surface Pro, versão mais cara do aparelho, e também no iPad Pro (desde que o teclado da Apple seja também adquirido).

Nessa faixa de preço, as fabricantes costumam colocar componentes menos sofisticados dentro de uma carcaça de design refinado, como indica o The Verge. E é isso que a Microsoft fez no Surface Go.

O produto tem processador Intel Pentium Gold 4415Y, 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM ou 128 GB com 8 GB de RAM. O produto mais barato vem com memória eMMC, mais lenta do que o SSD, um disco de estado sólido que melhora a performance geral de um aparelho como esse. O componente pode até ser adicionado na versão de 128, mas o preço sobe com essa alteração no ato da compra.

Os novos iPads chegaram neste ano ao mercado americano com preços a partir de 329 dólares e com o objetivo de combater os Chromebooks, notebooks com o sistema Chrome OS, do Google.

O iPad mais recente, ao contrário de produtos da Microsoft ou do Google, está disponível no mercado brasileiro desde maio deste ano.

O Surface Go não tem previsão de lançamento para o mercado brasileiro.