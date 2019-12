Microsoft anuncia data de lançamento do Xbox Series X

Redação Central — A Microsoft revelou o nome e vários recursos de sua nova geração de consoles, que até agora era conhecido como “Projeto Scarlett”, mas que será chamado de Xbox Series X e começará a ser comercializado no final de 2020.

“O Xbox Series X será nosso console mais rápido e poderoso de todos os tempos. Ele estabelecerá um novo padrão de desempenho, velocidade e compatibilidade”, disse Phil Spencer, diretor da divisão Xbox da Microsoft.

O console será compatível com os jogos atuais do Xbox e terá quatro vezes mais poder de processamento que o Xbox One X – sua atual geração de consoles.

Depois de anos de rumores sobre a nova geração de seus consoles, a Microsoft mostrou na quinta-feira as primeiras imagens do aparelho durante a cerimônia do ‘The Game Awards’ 2019, o Oscar dos videogames, em Los Angeles.

O aparelho é uma torre preta, bastante grande e que se parece mais com um PC de mesa do que com um console tradicional.

Apesar desse design, a empresa garantiu que ele pode ser usado na horizontal e na vertical. A Microsoft também redesenhou o botão de controle: “Seu design e forma foram refinados para acomodar uma gama mais ampla de jogadores”, disse Spencer.

O Xbox Series X suportará jogos com resolução 4K e 60 fps (quadros por segundo), mas terá capacidade para atingir até 120 fps e 8K.

Embora o preço do console e o catálogo de jogos que acompanharão seu lançamento não tenham sido revelados, o diretor anunciou que a sequência do premiado “Hellblade: Senua’s Sacrifice”, “Senua’s Saga: Hellblade II”, criada pelo estúdio Ninja Theory estará disponível para o novo Xbox Series X.