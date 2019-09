Microsoft anuncia câmera com inteligência artificial e Linux

São Paulo – No começo deste mês, a Microsoft anunciou, em parceria com a empresa Qualcomm – produtora de chipsets para smartphones -, um kit denominado “Vision AI Developer” que inclui uma câmera com inteligência artificial. O sistema é próprio da Qualcomm, chamado “Vision Intelligence 300 Platform”, baseado no Linux, e a câmera também utiliza os serviços de nuvem e machine learning da Azure, serviço de computação em nuvem da Microsoft.

O software da câmera dispõe de uma solução ponta a ponta da Azure, e a inteligência artificial utilizada pode auxiliar para trazer respostas em ambientes comerciais. Por exemplo, a câmera consegue identificar se todas as pessoas no campo de visão estão utilizando capacete, ou se a prateleira de uma loja está com o estoque cheio. Isso acontece graças ao uso da inteligência visual – basta programar e o software responderá as dúvidas.

Esse é o primeiro produto originário da parceria entre a Microsoft e a Qualcomm, que foi anunciada em 2018. O produto, que possui um processador Qualcomm Snapdragon 603, tem 4 gigabytes de memória e uma capacidade de 64 gigabytes de armazenamento. A câmera de 8 megapixels permite gravar na definição 4K ultra-HD e a câmera pode ser conectada ao Wi-Fi, o que significa que as imagens e os vídeos podem ser transmitidos pela nuvem. Mic

O Vision Intelligente 300 Platform também dispõe de uma entrada para cabos HDMI e USB, de forma que o usuário pode transferir as imagens por meio de cabos externos, caso não queira utilizar o compartilhamento por nuvem.

Os usuários que comprarem a câmera também podem expandir sua usabilidade ao adquirirem extensões da Azure. Entre elas, estão o serviço Custom Vision, que permite que o cliente desenvolva sua própria visão personalizada da interface do sistema e a inclua no kit. O Vision AI Developer Kit também pode ser integrado ao Visual Studio Code, que permite que os desenvolvedores amadores – ou não – possam gerenciar sua programação e modificar os já existentes.

Outra companhia que desenvolveu uma câmera capaz de atuar por inteligência artificial foi a Amazon. A câmera de vídeo AWS DeepLens permite que desenvolvedores a programem por meio do machine learning, e permite que usuários também aprimorem seus próprios códigos.

O Vision AI Developer Kit já está sendo comercializado, e custa a partir de 249 dólares – 1.012,06 reais, em conversão direta.