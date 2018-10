Microsoft adiciona modo escuro no Office para Macs

São Paulo – Usuários de computadores Mac, da Apple, que tenham a versão atualizada do sistema operacional, o macOS Mojave, poderão contar em breve com o modo escuro (Dark Mode) em seus aplicativos do pacote Office, permitindo a opção por trabalhar com a tela branca ou preta enquanto utilizam os programas.

A novidade foi revelada no Twitter por pelo gerente de produtos Office da Apple, Akshay Bakshi. “Olhe com atenção o ícone Pictures. Office rodando no macOS Mojave em Dark Mode”, anuncia Bakashi no tuíte. Confira abaixo:

Look closely at the Pictures icon. Office running on macOS Mojave in Dark Mode. #OfficeInsiders #office365 pic.twitter.com/xDSTFvNr5q — Akshay Bakshi 🎉 (@AgentAkki) October 29, 2018

O próprio macOS Mojave já conta com o modo escuro em suas configurações, e a Microsoft apresenta agora a opção para que o usuário possa escolher entre os dois modos também na interface dos aplicativos Office.

Por enquanto, o recurso está disponível apenas para os usuários que participam do Insider Fast, programa de testes do Office. De acordo com o site americano de tecnologia Engadget, a novidade deve chegar primeiro para os assinantes do Office 365, a versão corporativa do pacote de produtividade da Microsoft.