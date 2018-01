Meta de Zuckerberg para 2018 é combater discurso de ódio

Proteger os usuários da rede social de abusos e discursos de ódio e defendê-lo da interferência do Estado são parte do desafio pessoal presidente-executivo Facebook, Mark Zuckerberg, em 2018.

O empresário visitou todos os estados dos Estados Unidos, correu 587 quilômetros e aprendeu mandarim desde que começou a fazer esses desafios anuais em 2009.

As empresas de mídia social, incluindo o Twitter, foram pressionadas pelos reguladores e pela União Europeia para tomar mais medidas para remover o discurso do ódio em suas plataformas.

“Não vamos impedir todos os erros ou abusos, mas atualmente cometemos muitos erros na aplicação de nossas políticas e em impedir o uso indevido de nossas ferramentas”, disse Zuckerberg.

O Facebook enfrentou críticas severas em relação à sua incapacidade de impedir que russos usassem sua plataforma para influenciar as eleições norte-americanas de 2016.

Zuckerberg condenou repetidamente as tentativas da Rússia de interferir as eleições através de publicações e propagandas no Facebook e prometeu no ano passado acelerar os gastos para enfrentar o problema.