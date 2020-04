Mercado de videochamadas tem domínio do Zoom e ameaça do Facebook

Em tempos de quarentena, quem tem um serviço de videochamada em grupo é rei. Essa parece ter sido a lógica que o mercado de tecnologia resolveu seguir nas últimas semanas com o lançamento ou a atualização de serviços que permitem realizar conversas em vídeo com duas ou mais pessoas. E o movimento mais recente neste sentido foi dado na última semana, quando o Facebook passou a permitir que o aplicativo Messenger entrasse em uma disputa contra empresas como Zoom, Google, Microsoft, entre outras.

Na semana passada, a companhia de Mark Zuckerberg liberou um recurso que permite que o Messenger possa realizar chamadas em vídeo com até 50 participantes. O limite anterior era de apenas 8 pessoas. Em outubro do ano passado, a plataforma de chat do Facebook contava com 1,3 bilhão de usuários e só tinha menos internautas cadastrados do que o WhatsApp – também do Facebook e que estuda aumentar o limite de participantes em suas chamadas de vídeo – com mais de 2 bilhões de usuários. Nos dois serviços, mas de 700 milhões de contas por dia realizam videochamadas.

O movimento do Facebook não foi por acaso. A companhia certamente está preocupada com o crescimento de rivais neste setor. Em especial, a Zoom Video Communications. Fundada em abril de 2011 por Eric Yuan, a empresa americana que oferece um serviço de chat por vídeo foi uma das que mais cresceu durante a pandemia do novo coronavírus e viu suas ações dispararam 136% desde o começo do ano. A companhia estava avaliada em 45,5 bilhões de dólares nesta segunda-feira (27).

Antes do anúncio vindo dos corredores de Menlo Park, onde está a sede do Facebook, as ações do Zoom estavam sendo negociadas na Nasdaq em recorde histórico de 180 dólares por ação graças ao anúncio de que a plataforma havia ultrapassado 300 milhões de usuários diários. A informação da chegada do Messenger na disputa fez com que os papéis imediatamente se desvalorizassem 12% no pregão do dia.

O crescimento do Zoom durante a crise do novo coronavírus é imponente, mas não chega a ser surpreendente. O serviço já se destacava mesmo meses antes dos primeiros casos de covid-19 serem noticiados. Em setembro do ano passado, um quadrante montado pela consultoria americana Gartner colocou o Zoom como um serviço “líder” ao lado de plataformas de gigantes do mercado de bits e bytes. No mesmo gráfico, Google e Adobe aparecem apenas como desafiantes.

A crise do novo coronavírus só impulsionou um crescimento esperado da empresa comandada por Yuan. Segundo a consultoria alemã Statista, a quantidade de downloads do aplicativo do Zoom para smartphones Android e para iPhones quintuplicou em apenas um mês, passando de pouco menos de 5 milhões de downloads em fevereiro para 26,9 milhões de downloads em março. Os rivais Skype (não contabilizando o Skype Business) e o Houseparty foram baixados apenas 6,2 milhões e 5,1 milhões de vezes respectivamente.

Esse crescimento, é claro, não veio sem problemas. O aplicativo foi o pivô de um novo escândalo em relação ao uso e a guarda ineficaz de dados dos usuários. Isso porque gravações das chamadas realizadas na plataforma ficaram disponíveis na web sem o consentimento dos participantes das chamadas. A relação com autoridades chinesas fez com que o Google restringisse o uso do serviço. No Brasil a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) repetiu o veto.

Em entrevista concedida à Revista EXAME, Yuan defendeu a empresa. “Posso garantir: o Zoom é seguro. Sinta-se à vontade para usá-lo. Não temos nenhuma relação com a China”, disse. Segundo o executivo, “apenas em casos extremamente raros, quando os servidores de backup estão todos ocupados, é que o sistema redireciona a chamada para os servidores na China”.

E se a questão é privacidade, até mesmo o Telegram quer surfar nesta onda. O aplicativo de mensagens que é considerado mais seguro do que o WhatsApp por seus recursos de criptografia recentemente atingiu 400 milhões de usuários e já planeja incorporar um recurso de chamadas de vídeo para grupos. Não há previsão de quando isso deverá acontecer.

Guerras diferentes

Em outra frente desta batalha está o Google. A gigante de Mountain View aproveitou o crescimento do segmento para rebatizar o seu player de chamadas de vídeo. O Google Hangouts agora se chama oficialmente Google Meet. Mas a disputa do Google não se dá contra o Zoom ou com o Facebook Messenger, mas sim contra a Microsoft. E no campo de batalha não estão conversas sobre o dia a dia, mas sim sobre negócios.

Segundo dados da consultoria Spiceworks, o líder o setor ao fim de 2018 era o Skype for Business, responsável por 44% do mercado de chamadas de vídeo realizadas de forma corporativa. O Teams, da Microsoft, vinha na segunda posição com 21%, – o serviço tinha apenas 3% de participação em 2016. A terceira posição era do Slack, com uma fatia de 15% do setor. O Hangouts – agora Meet – estava em quarto lugar com 11% e a lista era completada pelo Facebook, com o Workplace, com apenas 1% dos usuários.

Na época em que o estudo foi realizado, a análise da consultoria destacou que a adoção do Teams poderia dobrar e em relação Slack nos próximos dois anos. Em março deste ano, o Teams reportou crescimento de 37% em sua base de usuários, chegando a 44 milhões de clientes em todo o planeta. O Slack, por sua vez, não revelou o aumento de sua base de usuários. Em outubro de 2019, porém, o serviço da companhia que vale 15,1 bilhões de dólares na bolsa de valores de Nova York (Nyse) tinha apenas 12 milhões de internautas em sua base.

O Google, que não revela números relacionados ao seu serviço de chat por vídeo, corre por fora para impedir o duopólio do mercado. Segundo o CNET, No fim de março, Thomas Kurian, homem forte da plataforma, disse que o uso diário do aplicativo já era 25 vezes superior ao de janeiro deste ano, ganhava 2 milhões de usuários por dia e que a companhia havia visualizado um aumento de 60% no número de reuniões diárias na plataforma.

Enquanto batalham por usuários confinados pelo isolamento social necessário para evitar a disseminação do coronavírus, essas gigantes da tecnologia vislumbram também o futuro pós-pandemia. Uma pesquisa do Gartner realizada com mais de 300 diretores financeiros de empresas dos Estados Unidos revelou que 74% das companhias deverão adotar alguma prática de trabalho remoto permanente após o fim da quarentena global.