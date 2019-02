Mercado de tablets movimentará US$ 50 bilhões em 2015

São Paulo — As vendas mundiais de tablet PCs devem atingir US$ 49 bilhões em 2015, saltando de praticamente nada em 2009, de acordo com projeção da Strategy Analytics, que aponta a América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico como as regiões mais atrativas para os fabricantes de tablets.

De acordo com o estudo, dentro de quatro anos, a receita mundial da indústria de tablet PCs superará a de diversas categorias de eletrônicos de consumo, com exceção dos segmentos de TVs e computadores pessoais. A queda nos preços dos tablets nos próximos anos, em razão da maior concorrência, também será um impulsionador das vendas, já que se tornarão mais acessíveis à população.

A consultoria avalia que os equipamentos representam grande oportunidade para as empresas tanto em mercados maduros como nos emergentes. Há espaço tanto para modelos de entrada como para aparelhos mais sofisticados.