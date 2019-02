Menu Sustentável estimula comida saudável e combate ao desperdício

Entre 25/08 e 07/09, a população de São Paulo e de Brasília poderá saborear receitas criadas especialmente para a segunda edição do Menu Sustentável, que pretende disseminar a alimentação saudável e o combate ao desperdício de alimentos e recursos.

Ao todo, são 100 restaurantes participantes. Cada chef preparará um cardápio criativo, com base em umas destas premissas de sustentabilidade:

– redução de lixo no restaurante;

– usar todo o alimento, sem desperdício;

– utilizar produtos orgânicos ou regionais;

– usar alimentos da estação, ou

– produzir pratos sem utilizar água.

Cada cardápio terá três opções de preços fixos, todos incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Os valores variam para cada restaurante, podendo ser R$29,90, R$39,90 ou R$49,90. Será adicionado R$1 à conta, valor que será doado para a ONG Gastromotiva.

No site da iniciativa, os restaurantes revelão os pratos de sua autoria e as receitas completas, com dicas e técnicas de preparo. Segundo Fernando Reis, realizador do evento, a ideia é inspirar as pessoas para que levem para suas próprias cozinhas novas formas de pensar os alimentos e prepará-los.

Dos mesmos realizadores do Restaurant Week, o Menu Sustentável este ano faz parte da programação da Virada Sustentável, em São Paulo.

MENU SUSTENTÁVEL

Data: 25/08 a 07/09

Preços: R$ 29,90, R$ 39,90 e R$ 49,90 – almoço ou jantar