Mensagens do Instagram devem chegar à web

São Paulo – O Instagram testa levar o recurso de mensagens do seu aplicativo à sua versão para a web. Conhecido como Instagram Direct, esse campo do aplicativo permite a comunicação entre usuários, seja com texto, imagens ou voz. Apesar de a edição feita para navegadores de internet já existir há mais de cinco anos, ela não conta com recursos como o envio de mensagens de texto ou o compartilhamento de novas fotos.

O novo teste das mensagens do Instagram na web foi encontrado por Jane Manchun Wong, conhecida por detectar novas iniciativas de empresas de tecnologia.

Vale notar que empresas como Instagram e Facebook estão sempre realizando testes em algum mercado, mas nem tudo que é feito por elas efetivamente chega a todos os usuários. O Instagram, há mais de um ano, testou, por exemplo, a separação do Direct em um aplicativo dedicado, o que nunca chegou a ocorrer.

Desde o início, o Instagram sempre voltou seus esforços prioritariamente para o seu aplicativo para celulares. Agora, a notícia do teste das mensagens na web chega após uma reportagem do jornal americano The New York Times revelar que o Mark Zuckerberg ter intenção de integrar seus aplicativos de mensagens Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger. Tal medida precisaria de uma reformulação da infraestrutura dos aplicativos e ainda não tem dada oficial para acontecer.